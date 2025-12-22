Magyar Péter: Mintha a gyurcsányi idők végét élnénk

Elképesztő mélységekbe süllyed a hatalom, mintha a gyurcsányi idők végét élnénk – mondta Magyar Péter, aki Kéri László politológus műsorának vendége volt a Kontroll YouTube-csatornáján. A Tisza elnöke szerint ahogy a 2000-es évek végén, úgy most is mindenki pontosan tudja, a hatalmon lévők is, hogy a történetnek vége van, csak a bukás mértéke kérdéses. Fellázadt a vidék, ami Magyar szerint példátlan: már nem ugyanaz az ország, mint 2024 elején.

Az évértékelő beszélgetésben felidézte a közelmúlt eseményeit, hogy Lázár János közlekedési miniszter leszlovákozta az egyik tiszás képviselőjét, a bíróság pedig betiltotta a Bors különszámát, amelyben a Tisza vélelmezett adóemelési terveit részletezik. Az ország érzi, hogy morális, erkölcsi válságba jutott a Fidesz, mondta ennek kapcsán Magyar.

Arról is beszélt, hogy megpróbálja felkészíteni a politikai közösségének a tagjait arra, hogy ne vegyék magukra a propaganda támadásait. „Ezt nagyon nehéz lelkileg feldolgozni, abban próbálok segíteni nekik, hogy a családjukat is készítsék fel arra, hogy elképesztő dolgok fognak történni a következő 111 napban a választás napjáig. Mindent el fog követni a hatalom.”

Arra biztatta a követőit, hogy karácsonykor beszélgessenek a nagyszüleikkel és a dédszüleikkel az ország állapotáról, próbálják meggyőzni őket az igazukról.

A választások után is megmaradnak a Tisza-szigetek, ígérte Magyar, aki szerint ezután egyfajta erkölcsi iránytűként fognak működni. Ha a Tisza-kormány olyan irányt venne, amit nem tartanak elfogadhatónak, azt tudják jelezni. Emellett a települési, helyi szintű politikát is tudják befolyásolni:

a Tisza célja, hogy 2029-ben az önkormányzati választáson is elérjék a változást.

A fideszes polgári körökkel szemben tehát nem fogják elengedni a Tisza-szigeteket, fogadkozott Magyar.

Elmondta azt is, hogy hosszú listával és nagy szakértőgárdával készülnek arra, hogy a hatalomátadás gördülékenyen menjen: pontos képet akarnak kapni az ország valódi állapotáról, az olaj- és devizatartaléktól kezdve a titkos nemzetközi szerződésekig mindent látni akarnak. Ezután ráfordulnak arra, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, ugyanis 2026 decemberéig több ezermilliárd forintnak jár le a lehívási határideje. A korrupcióellenes intézkedéseket, az igazságszolgáltatás függetlenségének és a média szabadságának visszaállítását emiatt haladéktalanul meg kell lépni.

Magyar szerint a Fideszben hozzászoktak ahhoz, hogy bármit megtehetnek, a propagandagépezetükkel bármit át tudnak nyomni, emiatt elkényelmesedtek: elbizakodottság, gőg, pökhendiség jellemzi a kormányt. Felidézte, hogy az ismerőseitől, többek között Mráz Ágoston Sámueltől, a Nézőpont igazgatójától az érettségi találkozójukon azt hallotta, „igazatok van, tényleg vezettek, mi hazudunk a nyilvánosságban, de két hónap múlva a Tisza sehol sem lesz”. Ehhez képest a meccs végéhez közeledve 4-1-re vezetnek Magyar szerint.

Magyar megosztotta azt is, hogy a belső méréseik néha kisebb előnyt mutattak, mint a Medián vagy a 21 Kutatóközpont számai, de most

a valaha volt legnagyobb különbséget mérték decemberben.

Ezt az újabb gyermekvédelmi botránnyal magyarázza, amely ugyanúgy felháborítja a kormánypárti szavazókat is.

Magyar elmondta azt is, hogy a kampány akkor is drága műfaj, ha nem szeretnének óriásplakátokat– habár milliárdokra van szükségük, a párt havi bevétele a rendszerváltó kártyáknak köszönhetően 200 millió forint.