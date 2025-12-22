Van, ahol több 10 centi hó is várható karácsonykor

Jó hír, hogy túl vagyunk a téli napfordulón, innentől kezdve növekszik a világos periódus időtartama, ám sovány vigasz, hiszen sokan már nem is emlékszünk, mikor láttuk utoljára a Napot. A ránk telepedett hidegpárna hosszú ideje felhős, ködös, párás időt szorít hazánkra, a következő napok azonban változást hoznak.

A karácsony sok esővel és helyenként havazással telik majd, szilveszterre pedig komolyabb lehűlés érkezik

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. Nézzük a részleteket.

Eső és havazás

Kedden egy mediterrán ciklon éri el térségünket, délnyugati irányból elered az eső, elsősorban a Dunántúlon számíthatunk jelentősebb mennyiségű csapadékra, a csúcshőmérsékletek 2-8 fok körül alakulnak. Szerdán, szenteste napján aztán a nyugati határszélen és a Bakonyban az eső havas esőbe, havazásba válthat, itt a magasabban fekvő tájakon megmaradó hóra is számíthatunk.

Az ország nagyjából hat százalékán, a Bakonyban, a Kőszegi- és a Soproni hegységben lehet havas a karácsony.

Síkvidéken azonban hamar el is olvad, hazánk 94 százalékán pedig egyáltalán nem számíthatunk havazásra. Eső viszont bőven lesz majd 24-én, egyelőre úgy tűnik, csak az ország északkeleti harmadán nem kell csapadékra számítani, a csúcshőmérsékletek 1-7 fok között alakulnak.

Hidegbetörés szilveszterre

Csütörtökön elsősorban a déli országrészben számíthatunk csapadékra, a nyugati határszélen továbbra is havazás valószínű, a Kőszegi- és a Soproni-hegységben péntekig 20-30 centiméter is összejöhet. Északkeleten viszont ideig-óráig a Nap is előbújhat, pénteken pedig a nyugati tájak kivételével országszerte egyre több helyen derül ki az ég, miközben 0-7 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombatra már országszerte derült, napos időre van kilátás, az újabb változás vasárnap érkezik.

Az év utolsó napjaira az Észak-atlanti áramlás (AMOC) átmeneti lassulása várható, egészen pontosan december 28-án, a hatása pedig erős északi szelekkel, sebesen érkezik. Száraz, hideg levegő tódul térségünkbe a sarkvidékről,

havazásra nem látszik esély, de a -2, -8 fokos éjszakák és 0 fok körüli nappali csúcsok az átlagnál hidegebb, szeles téli időt hoznak szilveszter környékére.

Az AMOC-lassulása előre láthatóan pár napig tart majd, a hidegbetörés várhatüan az új év első napjaiban megszűnik.