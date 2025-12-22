Halálra gázoltak két sofőrt az M1-esen, miután egymással ütköztek, és kiszálltak az autókból

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, az M19-es autóúttal közös csomópontnál, írja a tenyek.hu.

A lap úgy tudja, egy magyar rendszámú, szabályosan közlekedő személyautóba hátulról egy utánfutót vontató, román rendszámú jármű ütközött. A balesetet követően a két sofőr félreállt a leállósávba, és éppen elkezdték volna felvenni a láthatósági mellényt, amikor hirtelen egy román rendszámú kisbusz nagy sebességgel a leállósávba hajtott, és letarolta a balesetező járműveket és az ott tartózkodókat.

A kisbusz előbb a román sofőrt ütötte el, majd a magyar autóst.

Úgy tudni, hogy a magyar áldozat egy háromgyermekes édesapa, aki a helyszínen életét vesztette. A tragédiát végignézte az autóban ülő családja.

A tenyek.hu szerint a balesetben további négy ember megsérült.