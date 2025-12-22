Belföld

Az M3-astól a Hősök teréig – így nézett ki a kamionosok tüntetése

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Adrián Zoltán
2025. 12. 22. 17:10
Adrián Zoltán / 24.hu

Az M3-astól a Hősök teréig – így nézett ki a kamionosok tüntetése

admin Adrián Zoltán
2025. 12. 22. 17:10
Az útdíjak emelése ellen tüntettek hétfőn a fuvarosok, akik eredetileg Budapestre szerettek volna bemenni, de a Hősök terére csak 50 kamiont engedett be a rendőrség. A rendezvényt szervező Orosz Tibor szerint addig folytatják a demonstrációt, amíg eredményt nem érnek el.
23 fotó
Belföld
kamionfuvarosokkamionos tüntetéstüntetés
Meghalt Chris Rea
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik