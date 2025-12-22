Az M3-astól a Hősök teréig – így nézett ki a kamionosok tüntetése

Az útdíjak emelése ellen tüntettek hétfőn a fuvarosok, akik eredetileg Budapestre szerettek volna bemenni, de a Hősök terére csak 50 kamiont engedett be a rendőrség. A rendezvényt szervező Orosz Tibor szerint addig folytatják a demonstrációt, amíg eredményt nem érnek el.