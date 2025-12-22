74 éves korában meghalt Chris Rea brit énekes-zeneszerző – közölte családja szóvivője a BBC-vel. „Mélységes szomorúsággal jelentjük be szeretett Chrisünk halálát. Ma reggel, rövid betegség után, családja körében békésen elhunyt a kórházban” – mondta a család szóvivője.

Rea 1951. március 4-én született az angliai Middlesbrough-ban, olasz apától és ír anyától. Hat testvére volt.

Ír-olasznak lenni egy middlesbrough-i kávézóban – kívülállóként kezdtem az életemet

– mondta erről az időszakról később.

Fiatalon fizikai munkát végzett, többek között apja fagylaltgyárában, és újságírói pályán is gondolkodott, miközben zenével is foglalkozott. Végül 22 évesen csatlakozott a Magdalene nevű zenekarhoz, amelyben korábban David Coverdale (később a Deep Purple tagja) is játszott. Ezután egy másik zenekarhoz, a Beautiful Losershez csatlakozott, de amikor lemezszerződést ajánlottak neki, inkább szólókarrierbe kezdett, és 1974-ben megjelentette debütáló kislemezét, a So Much Love-ot.

Első sikereit az Egyesült Államokban aratta, ahol 1978-as Fool (If You Think It’s Over) című dala a 12. helyen szerepelt a slágerlistákon, és Grammy-jelölést is kapott. Az 1985-ös Water Sign című albuma Európa-szerte siker volt, a 80-as évek végén annak ellenére is nagy népszerűségnek örvendett világszerte, hogy a pop trendjeihez ritkán csatlakozott: zenéjében a blues, a pop, a soul és a rock elemeit ötvözte. Az 1987-es Dancing With Strangers albummal kezdve hat albuma is bekerült az Egyesült Királyság top 10 albumlistájába, közülük kettő az első helyet is elérte.

Legnagyobb slágere, a Driving Home for Christmas az 1988-as New Light Through Old Windows című válogatásalbumon jelent meg.

Régen rettegtem attól, hogy a dal tönkreteszi azt a kevés hitelességet is, ami még maradt, de most már csak nevetünk rajta. Ha bármikor beragadok az M25-ös úton, lehúzom az ablakot, és elkezdem énekelni az I’m driving home for Christmast az autókban mellettem ülőknek. Imádják

– mondta a Guardiannek 2016-ban.

Dalaiban gyakran foglalkozott az autókkal és az utazás témájával. Autóverseny-rajongó volt, Ferrari és Lotus modellekkel is versenyzett, és részt vett az 1993-as British Touring Car Championship versenyen. Az 1995-ös Forma–1-es szezon Monacói Nagydíján Jordan csapatához csatlakozott szerelőként.

Reának számos egészségügyi problémája volt élete során, 2001-ben hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, és végül eltávolították a hasnyálmirigyét, valamint a gyomra és a vékonybele egy részét is. A beavatkozás következtében cukorbeteg lett. 2016-ban szélütést kapott, amit „nagyon ijesztő pillanatként” írt le: „Az a rögeszmém támadt, hogy a szélütéssel együtt elveszett a hangmagasság-érzékelésem. Sokáig kellett győzködniük az embereknek, hogy nincs semmi baj azzal, ahogy játszom” – mondta később. 2017-ben egy oxfordi koncert közben összeesett a színpadon, és kórházba szállították, hogy felépüljön.