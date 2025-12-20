Áder János elmondja, hogy hol a pénz

Áder János következik. Bár Schmitt Pál rendszeres résztvevője a Fidesz-rendezvényeknek, Magyarországon merőben szokatlan, hogy egy volt köztársasági elnök nyíltan pártpolitikai szerepet vállaljon leköszönése után, és beszálljon a választási kampányba.
A volt államfő azzal kezdi, hogy a ciklus végére leegyszerűsödnek a kérdések: hol a pénz, gyarapodott-e a közvagyon, mire lehetünk büszkék? Szerint a balliberális média egy része azt harsogja, hogy „mindent elloptak”, ezért úgy látja, érdemes egy tényszerű számvetést készíteni. És a jelek szerint úgy érzi, hogy ezt neki kell megtennie, ezért el is kezdi sorolni az adatokat arról, hogy
- 866 kilométer gyorsforgalmi autóút épült 15 év alatt, és 4000 kilométernyi alsóbb rendű utat újítottak fel.
- 91 kórházat és rendelőintézetet fejlesztettek – minderről képeket is vetít a volt köztársasági elnök, akinek egyébként ebben nem volt szerepe, hiszen a magyar államfő feladatköre inkább ceremoniális.
- A bölcsődei férőhelyek megduplázódtak, három új egyetemi campus épült a fővárosban.