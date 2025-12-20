150 éve nem gyarapodott így a közvagyon Áder szerint

Van válasz a hol pénz a kérdésre, muníció van bőven: az elmúlt tizenöt évben a közvagyon olyan mértékű gyarapodását láttuk, mint amire csak az 1867-es kiegyezés után volt példa Magyarország történetében

– állítja Áder János.

A patriótáknak van mire büszkére lenniük – teszi hozzá a volt köztársasági elnök, majd rátér a rendezvény fő témájára: van mit veszíteni, a háború a gyarapodást veszélyezteti, és akik szerint Oroszország legyőzhető, gondoljanak vissza az első vagy a második világháború elhúzódó harcaira, pusztítására.

A volt államfő kedvelt mottójával, Deák Ferencet idézve zárta hosszúra nyúlt beszédét: A haza minden előtt.