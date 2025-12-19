Vadászfegyverrel lőttek meg egy 8 hónapos labradort a Balatonnál

Egy Balaton-felvidéki településről érkezett a bejelentés a rendőrséghez csütörtökön, hogy előző nap meglőttek egy 8 hónapos labrador kutyát, írja a police.hu. A gazda sérülést talált az állat jobb hátsó lábán, melyet az állatorvos ellátott, és megállapította, hogy a kutya sebét egy vadászfegyverrel leadott lövés okozta.

A balatonfüredi nyomozók elfogták a 69 éves férfit otthonában, aki a meglőtt kutya gazdájának szomszédja. Ezután előállították és kihallgatták. A nála tartott helyszíneléskor a rendőrök találtak a bejárathoz közel egy figyelmeztető táblát arról, mi történik az állattal, ha betéved a telkére.

Több lőfegyvert is lefoglaltak

A kutatás során több, engedéllyel tartott lőfegyvert foglaltak le tőle, melyeket nem a jogszabályoknak megfelelően tárolt.

Állatkínzás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt folyik ellene nyomozás.