A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntetnek Puzsérék – élő közvetítés

December 14-én vasárnap négy órára hirdetett meg tüntetést Puzsér Róbert, illetve a Polgári Ellenállás a Szőlő utcai javítóintézet elé. Magyar Péter egy nappal korábban a Karmelitához vonult a szintén a gyerekvédelemről szóló tüntetése során, ott többi között a köztársasági elnököt kérte számon.

Önben is felmerültek kérdések a héten a témával kapcsolatban? Kollégánk, Balavány György csokorba szedett jó párat a Szőlő utcai megrázó eseményekkel kapcsolatos égető kérdéseket, illetve a lehetséges válaszokat.

A vasárnapi néma tüntetésen is ott vannak kollégáink, mutatjuk a legfontosabb történéseket.