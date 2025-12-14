puzsér róbertszőlő utcai javítóintézettüntetés
A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntetnek Puzsérék – élő közvetítés

Szajki Bálint / 24.hu
admin Molnár Dávid
admin Jankovics Márton
2025. 12. 14. 15:45FRISSÍTVE: 2025. 12. 14. 15:57
Szajki Bálint / 24.hu

December 14-én vasárnap négy órára hirdetett meg tüntetést Puzsér Róbert, illetve a Polgári Ellenállás a Szőlő utcai javítóintézet elé. Magyar Péter egy nappal korábban a Karmelitához vonult a szintén a gyerekvédelemről szóló tüntetése során, ott többi között a köztársasági elnököt kérte számon.

Önben is felmerültek kérdések a héten a témával kapcsolatban? Kollégánk, Balavány György csokorba szedett jó párat a Szőlő utcai megrázó eseményekkel kapcsolatos égető kérdéseket, illetve a lehetséges válaszokat.

A vasárnapi néma tüntetésen is ott vannak kollégáink, mutatjuk a legfontosabb történéseket.

A kérdések és a válaszok
„Gulyás Gergely újabb sebet ütött az áldozatokon” – a törvény szerint a javítóintézet is gyermekvédelmi intézmény
Csokorba szedtük a Szőlő utcai megrázó eseményekkel kapcsolatos égető kérdéseket, és igyekszünk megválaszolni őket.
15:57
Jankovics Márton

Ének a búbánatról

Egy idősebb úr roma zászlóval és megafonnal érkezett. Kérdésemre, hogy mi célból a megafon egy néma demonstrációra, azt felelte, hogy a búbánatról fog énekelni, így emlékeztetve az embereket arra, hogy az ilyen intézetekbe zárt fiatalok jelentős része roma származású. Nemsokára rá is zendített a cigány népdalokat, amit a tömeg figyelmesen hallgatott.

15:52
Jankovics Márton

Gyülekezik a tömeg

10 perccel a hivatalos kezdés előtt pár száz ember gyűlt össze a Szőlő utcai Javítóintézet előtt. A rendőrök lezárták az utcaszakaszt a forgalom előtt, többen mécseseket osztanak az érkezőknek.

15:05
Molnár Dávid

Puzsér Róbert: Kaptuk a verést a tornatanártól

Puzsér Róbert az iskolai tornaórákon tapasztalt bántalmazásáról osztott meg részleteket podcast-műsorában.

Volt, amikor fizikailag fegyelmezett minket a tornatanár, tehát kaptuk a verést

fogalmazott az Önkényes Mérvadó december 10-ei adásában.

A publicista emellett elárulta, arra is volt példa, hogy az említett pedagógus az osztály többi tagját hívta fel arra, hogy rendszabályozzák meg egyik társukat.

Amikor valaki nem hozott tisztasági csomagot vagy nem volt egyenöltözete, akkor amiatt elmaradt a játék

– emlékezett vissza.

Szajki Bálint / 24.hu
14:47
Molnár Dávid

A Szőlő utcában éri utol a Fideszt a politikai felelősség, amit 15 éve kerül?

Rácáfolva az utóbbi hetek kormánykommunikációjára pénzügyi védőpajzs nincs, kiskorú áldozatok viszont vannak a Szőlő utcában. A két ügyet összekapcsoló hiányzó politikai felelősségtől aztán Orbán Viktor köztársasági elnöki víziójáig jutott Bánszegi Rebeka, Jankovics Márton és Kerner Zsolt az e heti Háromharmadban.

Itt tudja visszanézni:
A Szőlő utcában éri utol a Fideszt a politikai felelősség, amit 15 éve kerül?
Rácáfolva az utóbbi hetek kormánykommunikációjára pénzügyi védőpajzs nincs, kiskorú áldozatok viszont vannak a Szőlő utcában. A két ügyet összekapcsoló hiányzó politikai felelősségtől aztán Orbán Viktor köztársasági elnöki víziójáig jutott Bánszegi Rebeka, Jankovics Márton és Kerner Zsolt az aktuális Háromharmadban.
14:45
Molnár Dávid

A rendőrség razziázik

Vasárnap reggeli hír, hogy több gyerekvédelmi intézetben, lakóotthonban razziázik a rendőrség Budapesten, illetve vidéken is.

Volt, ahol az intézményvezetőket is meglepetésként érte a hatóság megjelenése, máshol viszont már pénteken kérték a vezetőket arról, hogy készítsenek beosztást, mely munkatárs mikor lesz bent. A Népszava szerint a rendőrök a munkatársaktól azt tudakolják, voltak-e korábban büntetve, illetve folyik-e ellenük büntetőeljárás.

A lap megjegyzi, ez azért fura, mert a Fidesz-kormány által bevezetett kifogástalan életvitel-vizsgálat pont ezekre kérdezett rá.

14:43
Molnár Dávid

Puzsér szerint a rossz emberek sem kivételek

A publicista a tüntetés előtt pár órával Nelson Mandela gondolatát idézte Facebookon. Eszerint nincs pontosabb tükre egy társadalom lelkének, mint az, ahogy a gyerekeivel bánik. Puzsér emlékeztetett, hogy „a nevelőotthonokban és javítóintézetekben tartott fiatalkorúak gyámja a magyar állam, úgyhogy az ő sorsukért, ha tetszik, ha nem, valamennyi magyar állampolgár felelős”.

Posztja végén azt kérte a demonstrálóktól, hogy vigyenek magukkal adventi gyertyát vagy zárható mécsest meg egy támogató üzenetet az állami gondozásban és javítóintézetben élő gyerekeknek és fiataloknak.

14:42
Molnár Dávid

Mi pontosan a mai tüntetés célja?

A meghívó alapján az esemény célja, hogy békés és méltóságteljes módon hívja fel a figyelmet az állami gondozásban élő gyerekek és fiatalok helyzetére, az őket érő nehézségekre és arra, milyen fontos lenne számukra a védelem és a támogatás. Ezzel a kiállással nekik szeretnénk üzenni, hogy a kormány gonosz áldozathibáztató hozzáállása nem egyezik meg a magyar emberek többségének véleményével.

„Minden meggyújtott gyertya egy ígéret.”

Olvasói sztorik