Délután négy órakor kezdődik a Puzsér Róbert által meghirdetett demonstráció a Szőlő utcai javítóintézet előtt. A publicista ennek kapcsán Nelson Mandela gondolatát idézte vasárnap kora délután. Eszerint nincs pontosabb tükre egy társadalom lelkének, mint az, ahogy a gyerekeivel bánik. Puzsér emlékeztetett, hogy „a nevelőotthonokban és javítóintézetekben tartott fiatalkorúak gyámja a magyar állam, úgyhogy az ő sorsukért, ha tetszik, ha nem, valamennyi magyar állampolgár felelős”.

Légy ma délután négy órától Óbudán, a Szőlő utca 60-as szám előtt, mert a rossz gyerekeket sem hagyhatjuk fizikailag bántalmazni, emberi mivoltukban megalázni, szexuálisan megrontani és prostituáltakként adni-venni

– szólított a tüntetésen való részvételre a népszerű publicista, aki azt kérte a demonstrálóktól, hogy vigyenek magukkal adventi gyertyát vagy zárható mécsest meg egy támogató üzenetet az állami gondozásban és javítóintézetben élő gyerekeknek és fiataloknak.

A vasárnapi demonstráció előzménye, hogy a minap Juhász Péter politikai influenszer olyan felvételeket tett közzé, amelyeken az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly egy feleltetésnél kirángat egy fiatalt a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd a földön rátapos, belerúg. Egy másik részleten a férfi a földre visz, majd leszorít és megver egy fiatalt. Juhász azt mondta: nagyjából tíz éve készültek a felvételek, fél éve vannak a rendőrségnél. Az eset után belső vizsgálat indult, az akkori igazgató, a már letartóztatott Juhász Péter Pál megvált Kovács-Buna Károlytól, de pár hónap múlva visszavette helyetteseként.

Kedden hatósági razzia volt a Szőlő utcában, három embert őrizetbe vettek. Szombaton Magyar Péter vezetésével tartottak nagyszabású demonstrációt, az ellenzéki vezető beszédet is tartott a Sándor Palotánál. A tüntetés helyszíneiről készített képgalériánkat ide kattintva lehet megnézni.