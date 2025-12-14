puzsér róbertszőlő utcaverésiskola
Élet-Stílus

Puzsér Róbert: Kaptuk a verést a tornatanártól

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 14. 07:56
Mohos Márton / 24.hu

Puzsér Róbert az iskolai tornaórákon tapasztalt bántalmazásáról osztott meg részleteket podcast-műsorában.

Volt, amikor fizikailag fegyelmezett minket a tornatanár, tehát kaptuk a verést

– fogalmazott az Önkényes Mérvadó december 10-ei adásában.

A publicista emellett elárulta, arra is volt példa, hogy az említett pedagógus az osztály többi tagját hívta fel arra, hogy rendszabályozzák meg egyik társukat.

Amikor valaki nem hozott tisztasági csomagot vagy nem volt egyenöltözete, akkor amiatt elmaradt a játék

– emlékezett vissza.

A tornatanár ezután emlékeztette a diákokat, ki miatt kellett gyakorlatozni focizás helyett, ezzel megtorlásra buzdítva a gyerekeket.

Puzsér Róbert ma, december 14-e 16 órára demonstrációt szervezett a Szőlő utcai javítóintézet elé.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török hajó ellen indított támadást egy orosz drón
A YouTube-ot nézte műtét közben az álorvos, részeg is volt
Kirúgták a nőt, mert többször is korán ért be a munkahelyére
Kedves Gulyás Gergely, ez a fiú is bűnöző? 
„Ez nem demokratikus, de nem reklamálhatok, mert épp bevisznek minket az EU-ba” – így csatlakozik egy félkész Montenegró
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik