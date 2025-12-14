Puzsér Róbert: Kaptuk a verést a tornatanártól

Puzsér Róbert az iskolai tornaórákon tapasztalt bántalmazásáról osztott meg részleteket podcast-műsorában.

Volt, amikor fizikailag fegyelmezett minket a tornatanár, tehát kaptuk a verést

– fogalmazott az Önkényes Mérvadó december 10-ei adásában.

A publicista emellett elárulta, arra is volt példa, hogy az említett pedagógus az osztály többi tagját hívta fel arra, hogy rendszabályozzák meg egyik társukat.

Amikor valaki nem hozott tisztasági csomagot vagy nem volt egyenöltözete, akkor amiatt elmaradt a játék

– emlékezett vissza.

A tornatanár ezután emlékeztette a diákokat, ki miatt kellett gyakorlatozni focizás helyett, ezzel megtorlásra buzdítva a gyerekeket.

Puzsér Róbert ma, december 14-e 16 órára demonstrációt szervezett a Szőlő utcai javítóintézet elé.