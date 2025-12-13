Orbán Viktor: Az ellenfél még erősebb

A digitális polgári köröket civil mozgalomnak tartja a miniszterelnök, a harcosok klubja a politikai mozgalom nála. Szerinte a digitális teret a „balliberálisok uralták, nyegleségről, színvonaltalanságról, a „mi mindent jobban tudunk” mentalitásról is beszélt velük kapcsolatban, amit a pestiekkel kötöttek össze, bár nem akarta őket megbántani. Szerinte a fideszesek ezzel szemben mértéktartók, tisztelettudók, és azért van szükség a digitális honfoglalásra, hogy ez a tiszteletre méltó gondolatiság terjedhessen.

„Idegbeteg rángatózást”, provokációt lát a másik oldalon.

Ellenfél még erősebb, nem vagyunk ott ahol kellene, bár kisebb a különbség már a digitális térben.

– mondta, hozzátéve, 120 nap a választásokig, ha döntetlenre hozzuk az állást a digitális térben, akkor sikerülhet a győzelem.