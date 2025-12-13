Orbán: A merényletek és a bűnözés a migrációra vezethető vissza

Brüsszel a harmadik választást akarja megnyerni Magyarorszgon – mondta a Fidesz elnöke, majd a migrációs kockázatokról szólt. A migrációs paktumot a Tisza és a DK támogatja Orbán szerint, ami 30 ezer migráns betelepítését jelenti. Merényletek, bűnözés, ezek a migrációra vezethők vissza – mondta, és Magyarország az élő példája annak, hogy Európa megmaradhatott volna olyannak, amilyen volt, kereszténynek. Szerinte ezért akarják kormányát „levadászni”.

Migráció a legnagyobb kérdése a jövőnek, Afrika még meg sem mozdult

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy előbb túl kell élni a háborút.

Azok, akik most készülődnek bevándorolni, azok nem olyanok, mint akik korábban, például a Balkánról jöttek a háború idején. A mostani migránsok nem tudják, hogy itt hogy rendeződik az élet a keresztényi kultúrkörben. – Ezért bánnak máshogy a nőkkel, gondolkodnak máshogy a munkáról – nem sabad a bajt Európába hozni.

Akik ellenállnak a migrációnak, az Magyarország mellett Szerbia, Szlovákia, Csehország és Lengyelország szerinte. – Nem vagyunk egyedül a migránsmentes országok sorában – közölte, tehát nem lehetetlen a helyzet.