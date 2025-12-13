digitális polgári körökdpkdpk háborúellenes gyűlésfidesz
Bokros Lajos volt pénzügyminiszterről és Lengyel Lászlóról is beszéltek, akik szerintük tiszások és el akarják venni 13. havi nyugdíjat. – Mi megőriztük a nyugdíjak értékét, de nem tudjuk olyan mértékben növelni, mint ahogy fizetések nőnek – érvelt a kormányfő, ezért kell a 13. és a 14. havi nyugdíj. Az ország gazdasági állapotával kapcsolatban arról is beszélt, hogy

Nem vagyunk valami gazdagok – majd leszünk –, mert még csak 15 éve kormányzunk, majd ha 30 éve kormányzunk, akkor gazdagok leszünk.

Orbán Viktor ezért választási győzelmet kér karácsonyra.

