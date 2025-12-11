Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 11., csütörtök
- Amint megérkeztek a rendőrök átvenni az irányítást a debreceni javítóintézet felett, meg is szökött egy fiatal.
- Herczog Mária: Megyünk vissza a XIX. századba, ha a javítóintézeteket rendőrök veszik át.
- Magyar Hang: Hírhedt gyilkosság koronatanúja volt a gyereket verő Szőlő utcai igazgató.
- A Sándor-palota elárulta, miért támogatta Sulyok Tamás a köztársasági elnökről szóló törvényt.
- Áder János hihetetlen történelmi gyarapodásról beszélt. A volt köztársasági elnök a DKP gyűlésén is kifejti gondolatait.
- Otthon Start: törlés, kiterjesztés január 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet.
- Bödőcs Tibor: Az MCC szervezi már az Év Pedofilja Díjátadót a Müpába?
- Elbukta a vb-negyeddöntőt, a 7. helyen zárt a magyar női kézilabda-válogatott.
MÁV
- Várhatóan péntekig valamennyi S36-os vonat, illetve a hajnalban és este közlekedő martonvásári S30-as vonat Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekedik, és onnan fordul vissza a főváros felé váltóhiba miatt.
BKK
- A 6-os villamos csütörtök 23.50-től péntek 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul.
- Késő este 2, 6 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Árpád
Deviza középárfolyam:
- EUR 383,86
- USD 329,86
- CHF 409,61
- GBP 439,14
