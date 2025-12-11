reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 12. 11. 06:59
GETTY IMAGES

2025. december 11., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Várhatóan péntekig valamennyi S36-os vonat, illetve a hajnalban és este közlekedő martonvásári S30-as vonat Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekedik, és onnan fordul vissza a főváros felé váltóhiba miatt.

BKK

  • 6-os villamos csütörtök 23.50-től péntek 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Árpád

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 383,86
  • USD 329,86
  • CHF 409,61
  • GBP 439,14

 

+1

Kapcsolódó
Milliókra perelte be egy bíró a saját bíróságát – első fokon nyert
A nem jogerős ítélet szerint több millió forint jár neki.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kicsattanó formában a forint
Karácsony: A kormány kifizeti Budapestnek az adósságát
Mikecz Dániel a Szőlő utcai ügyről: A Tisza lendületet nyerhet, a Fidesz hitelességet veszít
Egy 12 éven aluli gyerek folytatólagos megerőszakolásával gyanúsítanak egy zempléni tanárt
Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik