Herczog Mária: Megyünk vissza a XIX. századba, ha a javítóintézeteket rendőrök veszik át

Herczog Mária
2025. 12. 11. 06:52
„Az képtelenség, hogy rendőri irányítás és felügyelet alá helyezik a javítóintézeteket, hiszen így az alapfunkcióját is elveszítik, és megyünk vissza a XIX. századba” – mondta a Népszavának Herczog Mária szociológus gyermekvédelmi szakember arra reflektálva, hogy a kormány a Szőlő utcai brutális veréseket bemutató videók után úgy döntött, a javítóintézetek ezentúl a büntetés-végrehajtás fenntartása alá kerülnek, a rendőrök pedig folyamatos bűnügyi felügyeletet biztosítanak.

A javítóintézetek korábban azért kerültek a szociális ágazathoz, mert – ahogy a nevük mutatja – az a céljuk, hogy javítsanak, neveljenek, segítsenek. Arra egyetlen felnőtt sem kapott felhatalmazást, sem itt, sem máshol, hogy vadállatként viselkedjen

– hívta fel a figyelmet.

Herczog szerint a javítóintézetekben élő gyerekek sokszor nagyon nehéz körülmények közül jönnek, bántották, elhanyagolták őket. „Ahhoz, hogy rehabilitálódni tudjanak, és ne legyenek visszaeső bűnelkövetők, egyénre szabott nevelési terv, pedagógiai technika, erőszakmentesség kell. Jó minta nélkül nincs esély a tisztességes életre, az elzárás nem a segítségnyújtást szolgálja” – jelentette ki, hozzátéve, hogy már több mint száz éve is pontosan értették elődeink, hogy nem rendészeti, rendőri, büntető jogi, hanem elsősorban pedagógiai módszereket kell alkalmazni a bűncselekményt elkövető gyerekek reintegrációja érdekében.

