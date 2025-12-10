Magyar Hang: Hírhedt gyilkosság koronatanúja volt a gyereket verő Szőlő utcai igazgató

Egy gyilkossági ügyben volt koronatanú a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézmény megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly, akiről kedden kerültek nyilvánosságra videók, ahogy brutálisan bántalmaz gyerekeket vagy fiatalkorúakat, írja a Magyar Hang.

Ez volt az úgynevezett szerepjátékos gyilkosság, amiről a Telex még podcast-sorozatot is készített, amiben többször is megszólalt az akkor csak Károlynak nevezett igazgató. A gyilkosság 2010 áprilisában történt. Krisztián, az áldozat maradványait a Pilisben találták meg hónapokkal a gyilkosság után, amivel két szerepjátékos társát, Gergelyt és Andrást gyanúsították meg. Őket végül, többszöri perismétlés után, 2022-ben 15 évre ítélték.

Az elítélésükben fontos szerepe volt Kovács-Bunának, aki hozzájuk hasonlóan szerepjátékozott. Ő jött össze később András, az egyik gyanúsított barátnőjével, és a lánnyal együtt ment a rendőrségre bejelentést tenni. A tettesek gyakorlatilag bevallották a lánynak, hogy megöltek valakit, bár a részleteket nem mondták el. A rendőrség ezután kezdte vizsgálni a két férfit, akiket végül el is ítéltek. Kovács-Buna ekkor munkanélküli volt, később visszavették a Szőlő utcai intézetbe.