Pártokon átívelő korrupciós ügy: felfüggesztik az érintett momentumosok párttagságát

A Momentum közleményt adott ki azzal kapcsolatban, hogy két tagjának neve is felbukkant a több mint tíz évet felölelő és több pártot is érintő korrupciós botrányban.

A gyanú szerint egy parkfenntartással foglalkozó cég irányítója 2011 és 2024 között több önkormányzati cikluson át önkormányzati vezetőket és politikusokat vesztegetett meg, összesen több mint 2 milliárd forint értékben. Az ügynek már 32 gyanúsítottja van, és a 24.hu információi szerint a Momentum két tagjának letartóztatását is kezdeményezték.

A párt azt írta:

A sajtóban megjelent hírek szerint volt momentumos önkormányzati képviselőket is kihallgattak a több budapesti kerület önkormányzatát érintő nyomozásban. (Egyikükre a sajtóban hibásan a Momentum pártigazgatójaként hivatkoznak, de ő nem tölti be ezt a pozíciót.)

Hozzátették: „a Momentum megalapítása óta a tiszta közélet és a közpénzek átlátható felhasználásának szószólója. Az általunk irányított önkormányzatok példaértékűek a transzparencia és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás terén. Ezért fontosnak tartjuk a felmerült ügyek szakszerű és független kivizsgálását, és bízunk benne, hogy a rendőrség, az ügyészség és az ügyészség vizsgálata objektív eredményre vezet.”

Momentum a korrupció minden formáját elítéli. Amíg nem tudunk több információt a két momentumos érintett szerepéről – az ártatlanság vélelme mellett – párttagságukat felfüggesztjük,

tették hozzá.

Erről szól a korrupciós botrány

A nyomozás szerint egy parkfenntartó céghálózatot irányító vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forinttal vesztegetett meg különböző pártokhoz tartozó önkormányzati és politikai szereplőket, hogy biztosítsa a szerződéseket és kedvezőbb feltételeket érjen el.

A gyanú szerint a III. kerületben Puskás Péter fideszes alpolgármester és Czeglédy Gergő MSZP-s képviselő osztozott a kenőpénzeken, később pedig Szkaliczki Tünde momentumos politikus és Matisz Károly is érintett lehetett a befolyásolásban. A II. kerületben a vállalkozó Láng Zsolt volt és Őrsi Gergely jelenlegi polgármesterhez is juttatott pénzeket, valamint Gór Csaba fideszes politikusnak is fizetett.

Az ügyben szerepel Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő is, aki a gyanú szerint pártbeli befolyását érvényesítette a kifizetésekért cserébe. A korrupció egy másik szálán egy közétkeztetési cégcsoport is érintett, amely ugyanígy fizetett önkormányzati döntéshozóknak, többek között Kőhegyi István pécsi politikusnak.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan – információink szerint többek között Őrsi, Láng, Puskás, Molnár, Szkaliczki és Matisz is – őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedések tárgyában a bíróság ma dönt.

Az ügy fejleményeire Magyar Péter miniszterelnök is reagált.