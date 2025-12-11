Otthon Start: törlés, kiterjesztés január 1-től

Hivatalossá vált, hogy 2026. január 1-től a külterületi lakóingatlanokra is kiterjeszti a kormány az Otthon Start programot. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szerint a cél, hogy a 3%-os kölcsönt a lehető legtöbb elsőlakás-vásárló igénybe tudja venni. Az eredeti rendelet ezért mindössze annyit változik, hogy abból törölték a „belterületi” szövegrészt. Arra számítanak, hogy

több tízezerrel nő a program keretében elérhető lakáskínálat.

A döntés most vált hivatalossá, de nem meglepő. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azt írta korábban, hogy az intézkedéssel a meglévő ingatlanok mellett, a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket akarják felpörgetni.

Ennek keretében több 100 jelenleg is kivitelezés alatt álló új építésű családi ház, további, akár 1000 új családi ház építése indulhat el a következő években ilyen lakóövezetekben parcellázott építési telkeken. Az Otthon Start program jelenleg lefedi a magyarországi lakóingatlanok 98%-át. A belterületi és a külterületi ingatlanok közül a tanyákra és birtokközpontokra fel lehetett venni eddig is a 3%-os hitelt, de a külterületi nem tanya- vagy birtokközpontú besorolású lakóingatlanokra nem.

Vidéki településeken – pl. Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban – számos külterületen zajlanak jelentős ingatlanfejlesztések, de ezeknek a területeknek a belterületté minősítése még akár több mint egy évet is igénybe vehet. Több ezer olyan ingatlan van ma Magyarországon, amely külterületi besorolású, ugyanakkor komfortjában minden igényt kielégít. Az említett városokban több ilyen ingatlan tervezése vagy kivitelezése jelenleg is folyamatban van, az Otthon Start Program ezekkel az ingatlanokkal is bővül, ezekre az ingatlanokra is felvehető lesz a 3%-os hitel.

Külterületek is lehetnek kiemelt beruházások

Néhány napja újabb kiemelt beruházásokról döntött a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint néggyel bővült a rozsdaövezeti akcióterületek száma, illetve hét lakótelep is bekerült az Otthon Start program keretébe. Ez megkönnyíti a kapcsolódó adminisztrációt és gyorsítja a procedúrát. A nemzetgazdasági kiemelés révén az engedélyezéshez szükséges idő a harmadára csökken, a rozsdaövezeti fejlesztések pedig elhagyott, régi ipari területek megújulását biztosítja. Panyi államtitkár akkor azt írta: az új fejlesztések egyszerre élénkítik az építőipart, bővítik az újépítésű lakáskínálatot, támogatják a fiatalok megfizethető áron való lakáshoz jutását, ezzel is hozzájárulva a hazai gazdaság és a munkaerőpiac további erősödéséhez.

A Forbes-listán 7. Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek kapta eddig a legtöbb kiemelést. A vállalat fejlesztési igazgatója szerint további kérelmeket is terveznek benyújtani. Hüse István a Portfolio.hu-nak azt mondta: az Indotek 10-12 Otthon Start-kompatibilis budapesti lakóingatlan-projekt kiemelési kérelmét tervezi benyújtani a jövő év tavaszáig az állam beruházási programjára. Ha ezek mind megvalósulnak, azzal 6-7 ezer lakás épülhet meg Budapesten.

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a Jelen című hetilapnak néhány napja beszélt arról, megvan a veszélye annak, hogy rendeleti úton kierőszakolt beruházásokat fog a kerületekre kényszeríteni a kormány. Azt mondta: erős ellensége

annak, hogy a NER építési lobbija helyben sikeres legyen.

A polgármester szerint Békásmegyer északi területe hatalmas, és az már egy kézbe került. Kiss László emlékeztetett rá, hogy az Otthon startos modell alkalmazása csak az egyik lehetősége a kormánynak, a másik a kiemelt beruházássá nyilvánítás. Utóbbi esetén nem 1,5 millió forintért kell árulni az ingatlan négyzetméterét, hanem bármennyiért, amire a kerületnek semmilyen ráhatása nincs. A polgármester jelezte: tart tőle, hogy Budapest még parlagon heverő területei áldozatai lehetnek ennek a folyamatnak.