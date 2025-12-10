A Sándor-palota elárulta, miért támogatta Sulyok Tamás a köztársasági elnökről szóló törvényt

Sulyok Tamás „több évtizedes jogi – azon belül alkotmánybírói – tudása és tapasztalata alapján” jelezte a kormánynak a köztársasági elnök jogállását érintően felmerült észrevételeit, írja a Telex a Sándor-palota válasza alapján.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta szerdán, hogy Sulyok kezdeményezte a köztársasági elnök akadályoztatásáról szóló törvény módosítását.

Sulyok Tamás köztársasági elnök több évtizedes jogi – azon belül alkotmánybírói – tudása és tapasztalata alapján, a jogköréből fakadó kereteken belül jelezte az államfői jogállást érintően felmerült szakmai észrevételeit. A törvénymódosítás szükségességének megállapítása, annak kidolgozása, valamint az erre vonatkozó lépések megtétele a kormány és az Országgyűlés hatásköre.

– írta a Sándor-palota a lapnak.

A javaslatról részletesen itt írtunk.