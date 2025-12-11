Milliókra perelte be egy bíró a saját bíróságát – első fokon nyert

Pert nyert a bírósága ellen egy vidéki bíró, aki azért indított keresetet a munkahelye ellen, mert éveken keresztül alacsonyabb illetményt kapott, mint amennyi járt volna neki. Az eredetileg járásbíróságon dolgozó bírót hét éve rendelték ki egy törvényszékre bíráskodni, de végig az alacsonyabb járásbírósági fizetését kapta, hiába kérte, hogy a felelősségi szinthez megfelelő, azaz a törvényszéki illetményben részesüljön.

A Debreceni Törvényszék első fokon több mint ötmillió forint illetménykülönbözetet (plusz kamatokat) ítélt meg neki, ugyanis a hároméves elévülési időn belül helyt adtak a követelésének (az azon túliakra értelemszerűen nem is adta be az igényét).