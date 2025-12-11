bírói illetményekbíróságigazságszolgáltatáskirendelés
Belföld

Milliókra perelte be egy bíró a saját bíróságát – első fokon nyert

Czeglédi Zsolt / MTI
A Debreceni Törvényszék épülete a Széchenyi utcán 2018. január 11-én.
admin Kozák Dániel
2025. 12. 11. 05:57
Czeglédi Zsolt / MTI
A Debreceni Törvényszék épülete a Széchenyi utcán 2018. január 11-én.
Kénytelen volt beperelni a saját bíróságát egy bíró, mert a kirendelését követően évekig nem a beosztásának megfelelő illetményt kapta. A nem jogerős ítélet szerint több millió forint jár neki. A probléma általános.

Pert nyert a bírósága ellen egy vidéki bíró, aki azért indított keresetet a munkahelye ellen, mert éveken keresztül alacsonyabb illetményt kapott, mint amennyi járt volna neki. Az eredetileg járásbíróságon dolgozó bírót hét éve rendelték ki egy törvényszékre bíráskodni, de végig az alacsonyabb járásbírósági fizetését kapta, hiába kérte, hogy a felelősségi szinthez megfelelő, azaz a törvényszéki illetményben részesüljön.

A Debreceni Törvényszék első fokon több mint ötmillió forint illetménykülönbözetet (plusz kamatokat) ítélt meg neki, ugyanis a hároméves elévülési időn belül helyt adtak a követelésének (az azon túliakra értelemszerűen nem is adta be az igényét).

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Sajnálom, hogy esélyünk sem volt” – dühös a játékvezetőkre a kézikapitány
A Sándor-palota elárulta, miért támogatta Sulyok Tamás a köztársasági elnökről szóló törvényt
Karácsony: A kormány kifizeti Budapestnek az adósságát
Nincs jogszabály, ami kitiltja a családot a pályázatokból – a fideszes képviselő felesége szerint örülni kellene, hogy újabb 550 milliót nyertek
Molnár László: A szakemberhiányra mutat rá, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezték a javítóintézeteket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik