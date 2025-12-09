Szőlő utcai ügyészségi akció: két személy őrizetben

A nyomozó ügyészség a mai akciója során eddig két főt vett őrizetbe és egy további személyt állított elő az úgynevezett Szőlő utcai ügyben – tájékoztatott róla a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség, hozzátéve, hogy az eljárás cselekményei jelenleg is folyamatban vannak. A mai nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembe vételével – később adnak tájékoztatást.

Az akcióban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai vesznek részt. Az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelme érdekében – gyermekvédelmi szakembereket is bevont.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál és az élettársa, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.