gyermekbántalmazáspedofíliaszőlő utcaőrizetbe vétel
Belföld

Szőlő utcai ügyészségi akció: két személy őrizetben

szőlő utca
Szajki Bálint / 24.hu
admin Török László
2025. 12. 09. 12:24
szőlő utca
Szajki Bálint / 24.hu

A nyomozó ügyészség a mai akciója során eddig két főt vett őrizetbe és egy további személyt állított elő az úgynevezett Szőlő utcai ügyben – tájékoztatott róla a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség, hozzátéve, hogy az eljárás cselekményei jelenleg is folyamatban vannak. A mai nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembe vételével – később adnak tájékoztatást.

Az akcióban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai vesznek részt. Az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelme érdekében – gyermekvédelmi szakembereket is bevont.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál és az élettársa, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Új részleteket osztott meg Dobrev Klára a Szőlő utcai bántalmazásokról, és hat felelőst is megnevezett
Mosolyogva integetett a kamerának, majd kiugrott a hőlégballonból 300 méteres magasságnál
Szőlő utcai javítóintézet: ügyészségi akció, több helyszínen – képek
Vitája van a lakótársakkal, L. Simon László módosítani tervezi a társasházi törvényt
Új részleteket osztott meg Dobrev Klára a Szőlő utcai bántalmazásokról, és hat felelőst is megnevezett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik