Szőlő utcai javítóintézet: nagy akció, több helyszínen

A Szőlő utcai javítóintézet ügyében a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kedden nagy erőkkel, több helyszínre is kivonult. Azt írták: az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytatnak helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben.

Az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont. Felidézték: az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.

Ismét felhívták a figyelmet, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is csak közlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot. Minden más, a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hitelesnek. A keddi nyomozati cselekmények eredményeiről a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével később adnak tájékoztatást.

A Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly hétfőn lemondott. Azzal indokolta döntését, hogy a sajtóban „lejárató kampány” indult ellene, Juhász Péter youtuber, volt politikus ezzel szemben azt írta a közösségi oldalán, hogy ő szólította fel lemondásra a férfit, miután közzétett egy videót, amiben elhangoznak olyan állítások, szerepelnek olyan felvételek, amik Kovács-Buna túlkapásaira utalnak. Az Együtt korábbi elnöke keddi videójában további információkat és felvételeket ígért.