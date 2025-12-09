időjárásfelhősködös időködszitálás
Belföld

Felhős, ködös idő némi napsütéssel

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 12. 09. 06:13
Varga Jennifer / 24.hu

Reggel még nagy területen számíthatunk erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre – írja a kiderul.hu. Napközben a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok, a nyugati országrészben akár nagyobb területen is, máshol inkább csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg szakadozottá, vékonyabbá a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között változik, de a naposabb részeken 10 fok felett alakulhat a maximum. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

Az ország déli részére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki tartós, sűrű köd miatt.

