Érkezik a miniszterelnök

Érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába a miniszterelnök. Reggel hat óra után Törőcsik Zsolt műsorvezető azt mondta, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról, a „Tisza-csomagról” és a minimálbérről fogja kérdezni Orbán Viktort fél nyolc után.