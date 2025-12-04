- Csak további kérdéseket szül Lázár magyarázata a balul sikerült moszkvai tolmácsolásról
- Törvénymódosítással készül a Fidesz arra a helyzetre, ha nem nyeri meg jövőre a választást
- Nem engedték be Magyar Pétert a Szőlő utcai javítóintézetbe
- Meg akarta akadályozni a Szőlő utcai javítóintézet ügyintézője, hogy a hatóságok bejussanak a volt igazgató irodája mögött lévő fürdőszobás szobába
- Szőlő utca: a kormány kitüntette, és máig vezetőként dolgozik az a nevelőnő, akire terhelő vallomást tett az egyik áldozat
- Krasznahorkai László: Magyarország olyan anya, aki iszik, mégis szeretem
- Medián: Orbán Viktor és Magyar Péter fej fej mellett
- Závecz: A teljes népességben 5, a biztos pártválasztóknál 9 százalékpont a Tisza előnye
- Kiss Ambrus a fővárosi csődhelyzetről: Ha minden így megy tovább, beleesünk a szakadékba, amelyet a kormány ásott
- Molnár Piroska: Tartanom kell magam, ha fájdalomcsillapítóval, akkor fájdalomcsillapítóval
A nap legfontosabb hírei – 2025. december 4.
Szajki Bálint / 24.hu
