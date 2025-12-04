Nem engedték be Magyar Pétert a Szőlő utcai javítóintézetbe

Nem sikerült bejutnia Magyar Péternek a Szőlő utcai javítóintézetbe, annak ellenére, hogy európai parlamenti képviselőként elvileg minden közintézménybe szabad bejárása van.

A napokban írta meg a HVG, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több olyan tanút is kihallgatott, akik azt állították, hogy a Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója molesztálta, majd orális szexre vette rá őket, és egyikükkel közösült is, a 444 pedig megtudta, hogy a kormány kitüntette, és máig vezetőként dolgozik az egyik intézeti nevelőnő, akire terhelő vallomást tett az egyik áldozat.

A Tisza elnöke megpróbált bejutni és tájékoztatást kérni, hogy megtudja milyen belső vizsgálatok zajlottak a javítóintézetben Juhász Péter Pál és kollégái ellen az általuk elkövetett „rémtettek ügyben”, továbbá, hogy hogy áll most a hatósági vizsgálat. Magyar kopogott, csengetett és a titkárságot is felhívta, de nem járt sikerrel, annak ellenére, hogy a földszinti ablakokon keresztül látni lehetett, hogy ég bent a villany.

Magyar azt ígérte, vissza fognak menni.

Felidézte, hogy szeptember végén egy jelentésben a kormány azt állította, hogy az ügyben nem merült fel kiskorú sértett, de azóta ennek az ellenkezője derült ki.

Egy egész ország várja, hogy a miniszterelnök idejöjjön, és az áldozatok szemébe nézzen

– mondta Magyar, aki szerint Orbán Viktornak meg kell szólalni az ügyben.

Magyar tegnap arról írt, hogy aki nem tudja vagy nem akarja megvédeni a bántalmazástól a legelesettebb gyerekeket egy állami intézményben, annak mennie kell: