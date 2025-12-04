Krasznahorkai László: Magyarország olyan anya, aki iszik, mégis szeretem

Dokumentumfilmben mutatta be a svéd állami televízió Krasznahorkai László életét és életművét – írja a Telex. A riporter kérdéseire válaszolva fiatalságáról, írói pályafutásáról, a hazai politikai helyzetről, valamint a hazájához fűződő érzéseiről is beszélt a Nobel-díjas szerző.

Krasznahorkai meglátása szerint nemcsak a politikusoknak, de a népnek is benne van a keze abban, hogy Magyarország a rendszerváltozás után eljátszotta az esélyét, hogy olyan országgá formálódjon, ahol az emberek a körülményekhez képest jól élhetnek. Mikor a riporter Orbán Viktor Nobel-díjjal kapcsolatos reakciójáról érdeklődött, az író elmondta, a miniszterelnök formálisan gratulált, ő pedig a gesztust viszonozva formálisan megköszönte. Azonban a Magyarországhoz fűződő viszonyáról már bővebben fogalmazott a szerző.

Az anyám iszik, ilyenkor elveszti a szépségét. Az anyám, ha iszik, verekszik, megver minket is, gyerekeket. Az anyám nem főz, ha iszik, és az anyám folyamatosan leépül. Nekem kell főznöm a kishúgomra. És mégis szeretem. És a kérdés: Hogy? Miért? Mert az anyám. Ennyit a hazáról

– fejtette ki Krasznahorkai.

Az író új regényéről, A magyar nemzet biztonságáról írt kritikánk alább olvasható: