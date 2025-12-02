Lezárta a rendőrség a nyomozást a 25 évvel ezelőtt meggyilkolt Till Tamás ügyében

Lezárta a rendőrség a nyomozást a 25 évvel ezelőtt brutálisan meggyilkolt Till Tamás ügyében, írja a Magyar Nemzet. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a lap megkeresésére azt közölte, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda érdemi ügyészi döntés meghozatala céljából már meg is küldte az ügyben keletkezett iratokat az ügyészségnek. Hozzátették, a vádemelés kérdésében még nem született döntés.

Till Tamás 11 éves volt, amikor 2000. május 28-án reggel elment kerékpárjával egy vadasparkba lovagolni, de sohasem tért haza. Az tavaly decemberben derült ki, hogy az akkor 16 éves F. János verhette agyon egy ácskapoccsal a kisfiút, aki segítséget kért tőle, majd elásta a holttestet.

F. János előzőleg korábbi barátja és a munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a tanúkénti kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett. A gyanúsítotti kihallgatásán viszont már tagadta a bűncselekmény elkövetését a vállalkozó, és azt állította, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette azt a nyilatkozatát, amit a terhére rónak.