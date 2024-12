Elfogták a Tilll Tamást agyonverő F. Jánost

Elfogták csütörtökön a Till Tamást huszonnégy évvel ezelőtt agyonverő F. Jánost – tudta meg a 24.hu.

Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a negyvenéves férfi előállítása folyamatban van.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya elfogatóparancsot adott ki csütörtökön a bajai születésű férfi ellen. A főügyészség ugyanis a 2000. május 28-án elkövetett minősített emberölés bűntette miatt felderítési szakban folyamatban lévő büntetőeljárásban – az elkövetéskor és a jelenleg hatályos jogszabályok értelmezése során – arra a következtetésre jutott, hogy az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt.

Ebből következően, ha valaki fiatalkorúként követ el minősített emberölést, az ugyanúgy nem évülhet el, mintha azt felnőttként valósította volna meg. F. János a 16 éves korában elkövetett emberölésért így legfeljebb 15 évet kaphat.

A rendőrség kedden közölte: kiderült, hogy ki gyilkolta meg 11 éves korában a több mint két évtizeden át eltűntként keresett Till Tamást, akinek az idén nyáron, bebetonozva találták meg a maradványait egy bajai ingatlanon.

Bogdány Gyula, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetője az ORFK sajtótájékoztatóján elmondta, Till Tamás gyilkosa 16 éves volt a cselekmény elkövetésekor. F. János beismerte az akkor 11 éves fiú meggyilkolását, és erről vallomást is tett. Petőfi Attila vezérőrnagy elmondta, hogy mivel az elkövető 16 évesnél idősebb, de 18 évnél fiatalabb volt 2000-ben, a bűncselekmény elkövetésekor, a büntethetősége már 2015-ben elévült. Ezért tanúként hallgatták ki, majd a 40 éves, jelenleg Budapesten élő férfi a beismerés ellenére szabadon távozhatott a rendőrségről.

F. János volt az, aki a nyáron az ügyészségen korábbi barátja és a munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett. Bogdány Gyula elmondta, hogy az elkövető megbánást tanúsított a negyedik kihallgatásán, összeroskadt a bizonyítékok súlya alatt. Az elkövető az akkoriban még „nem kialakult személyiségére” hivatkozott.

Bár több politikai erő is törvénymódosítást sürgetett az ügyben, és Hack Péter egyetemi tanár, az ELTE büntető eljárásjogi tanszékének vezetője is úgy nyilatkozott lapunknak, hogy F. János nem büntethető az ügyben, az ügyészség álláspontja a jelek szerint más. Ennek szellemében nyilatkozott a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki szerint nincs akadálya a gyilkos felelősségre vonásának.