Elsodort a vonat Mátészalkán egy embert hétfőn estefelé egy vasúti átjáró közelében. A MÁV tájékoztatása szerint a Mátészalkáról 18:33-kor Nyíregyházára induló személyvonat még Mátészalkán az Ipari úti átjáró közelében sodort el valakit.

A vonat utasait pótlóbusszal szállították tovább.

A baleset miatt hosszabb eljutási időre, Hodász és Mátészalka között pedig pótlóbuszos átszállásra figyelmeztették az utasokat. A helyszínelést később befejezték, így a Debrecenből 19:05-kor Mátészalkára indult személyvonat már a teljes vonalán közlekedhetett.

A nap folyamán a szokottnál feltűnően több volt a hasonló baleset.