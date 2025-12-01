Elsodort a vonat Mátészalkán egy embert hétfőn estefelé egy vasúti átjáró közelében. A MÁV tájékoztatása szerint a Mátészalkáról 18:33-kor Nyíregyházára induló személyvonat még Mátészalkán az Ipari úti átjáró közelében sodort el valakit.
A vonat utasait pótlóbusszal szállították tovább.
A baleset miatt hosszabb eljutási időre, Hodász és Mátészalka között pedig pótlóbuszos átszállásra figyelmeztették az utasokat. A helyszínelést később befejezték, így a Debrecenből 19:05-kor Mátészalkára indult személyvonat már a teljes vonalán közlekedhetett.
A nap folyamán a szokottnál feltűnően több volt a hasonló baleset.
- A Záhonyi fővonalon szintén egy személyvonat sodort el egy embert,
- Tatabányán pedig a mozgó IC elé lépett valaki,
- Budapesten a XIV. kerületben a HÉV gázolt halálra valakit, hétfő este.