Áll a bál Nyíregyházán a Tisza-jelölt miatt

Egészen döbbenetes szintre süllyedt a Fidesz.

Így reagált Magyar Péter a közösségi oldalán arra, hogy a helyi Fidesz lemondásra szólította fel a Nyíregyházi Állatpark Tisza-jelöltként bemutatott vezetőjét, mondván, vállalhatatlan, hogy Gajdos László politikai szerepet vállalt. A Tisza Párt elnöke emlékeztetett rá, hogy egy olyan embert vádol a kormánypárt „jellemtelen árulással”, aki három évtizede vezeti az állatparkot.

László egy ikon Nyíregyházán és az egész megyében.

El a kezekkel az igazgató úrtól!

Magyar Péter szerint a nyíregyházi választók csattanós választ fognak adni áprilisban a legrosszabb pártállami időket idéző újabb fideszes manőverre. A pártelnök azt írta: annak fényében különösen undorító a Fidesz húzása, hogy ők Polgári Andrást, a megyei kormányhivatal főigazgatóját indítják ugyanebben a körzetben.

Neki nem kell lemondania?

Magyar Péter a lemondás helyett azt javasolta Gajdos Lászlónak, hogy a zebrák lakhelyét nevezze át Hatvanpuszta-kifutónak. Gajdos László, a közfelkiáltással erősítették meg a helyiek a képviselőjelöltségében. Magyar Péter korábban azt írta, szerinte nem véletlenül cserélte le bejelentés után azonnal eddigi nyíregyházi képviselőjét, Szabó Tündét a Fidesz.