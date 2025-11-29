A Tisza Párttól nagyjából egy éve kerestek meg először, hogy induljak a választáson, de végül csak az utolsó pillanatban mondtam igent – mondta Gajdos László a hvg.hu-nak adott interjújában, miután Magyar Péter Nyíregyházán bejelentette: Gajdos lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es körzetében a Tisza Párt jelöltje.

Mi lesz az állatkerttel?

A Nyíregyházi Állatpark 63 éves vezetője arra kérdésre, mi lesz a Nyíregyházi Állatparkkal, ha megnyeri a választást, azt mondta, ennyire nem szeretne előre rohanni, de elmondása szerint figyelt az elmúlt évtizedekben, hogy legyen mögötte egy olyan generáció, amely képes lehet nélküle is elvégezni a munkát.

Alkalmas vezetőnek tartanám például Papp Endrét, aki korábban volt az Európai Állatkerti Szövetség elnöke is, és már 20 éve Nyíregyházán dolgozik – azaz ismeri az egész rendszert. Az utódomról viszont nem én döntenék, hanem az önkormányzat.

Gajdos arról is beszélt, hogy úgy érzi, az ő munkája már befejeződött az állatkert 30 éve tartó építésével, és szerinte „egy fiatal gárda új szemlélettel fejleszthetné tovább a parkot”. Hozzátette:

Viszont még rengeteg ambíció van bennem, és azt gondoltam, hogy többet tehetnék a városomért, ha magasabb szinten küzdenék az állatjólétért, valamint az állatkerti szakmáért. Például fontos volna, ha nemcsak 3-4 európai szintű állatpark működne az országban, hanem fejleszteni lehetne a többi tizenhárom, önkormányzati tulajdonban lévő állatkertet is. Remélem, hogy a szó rossz értelmében nem is válok politikussá, és szakmai munkát tudok végezni.

Állatjóléti intézkedések

Az állatjólét területén több új szabályt is létrehozna, az alapelv pedig az lenne, hogy „minden állatnak jogában áll boldognak lenni”.

Vannak, akik humanizálják az állatokat, mint például én, és vannak, akik tárgyiasítják őket. Szerintem a kettő közötti átmenetet kellene megtalálni, és azt tudatosítani, hogy az állatok érző, gondolkodó lények.

Úgy véli, felül kell vizsgálni a jogszabályokat, át kellene nézni, hogy pontosan milyen büntetőjogi kategóriába kerülnek az állatokkal kapcsolatos cselekedetek. „Nem biztos például, hogy mindennek meg kellene állnia a szabálysértés kategóriájában, bizonyos esetekben szigorúbb büntetéseket is ki lehetne szabni. Szerintem ugyanolyan bűn egy kiszolgáltatott állatot bántani, mint egy embert” – fogalmazott.

Azt is fontosnak tartanám, hogy egy gyerek se nőjön fel kisállat nélkül, mert pozitívan befolyásolja a személyiséget, ha megtanulja, milyen gondoskodni valakiről. Erősíteni kell a szemléletformálást, és ez nem csak egy üres lózung: érzékenyítő programokat indítanánk annak érdekében, hogy másként kezeljék az emberek az állatokat.

A kormány szerinte egyébként „kiváló munkát végzett ezen a területen”, és egy kuratóriumon keresztül ő is segítette ezt a folyamatot.

Gajdos elmondta azt is, hogy nem tudja, kit indít helyben a Fidesz, de szerinte mindegy is kit jelölnek, „biztos benne, hogy egy tisztességes jelölt lesz, akivel egy korrekt kampányban mérhetik össze erőiket”, és úgy véli: a győztessel Nyíregyháza jól fog járni.