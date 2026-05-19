Mire volt az elmúlt tizenhat év? – A Facebookon veszett össze L. Simon László és Orbán Balázs

Érdekes kommentcsörtének lehettek tanúi, akik a hétvége folyamán találkoztak Papp Endre, a Hitel főszerkesztőjének a lap bezárásáról hírt adó Facebook-közleményével.

Papp írásában kijelentette: az NKA Anyanyelvi Kultúra Kollégiuma egyetlen forinttal sem támogatta a harminchat éven át megjelenő folyóiratot, így a Libri–Bookline-csoporthoz – ennek 2023 óta 98,41%-os tulajdonosa az MCC – tartozó kiadó azonnali hatállyal megszüntette a lapot.

A főszerkesztő a döntéshozókat tartotta hibásnak, a kommentszekcióban feltűnő szakemberek azonban másként gondolták: a megszólított NKA-kollégium két tagja, Győrffy Ákos és Smid Róbert úgy gondolták, hogy a felelős a Libri-csoport, illetve az MCC, hiszen azok saját forrásból is képesek lennének megoldani a Hitel további működését.

Szombaton aztán az MCC kuratóriumi elnökeként tevékenykedő Orbán Balázs – korábbi miniszterelnökségi parlamenti és stratégiai államtitkár, a 2026-os Fidesz-kampány irányítója – is megérkezett, aki jelezte, hogy néhány éve örült a lap a Libri általi felkarolásának, az NKA-döntésről pedig nem nyilvánított ugyan véleményt, de kijelentette: a nonprofit folyóirat és az azt körülvevő közösség maradandó kulturális érték, ami továbbra is támogatásra érdemes, így lennie kell megoldásnak.

Neki válaszolt aztán az egykori fideszes parlamenti képviselő, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói székéből furcsa körülmények közt eltávolított L. Simon László, aki Orbánnak ugrott:

Kedves Balázs, ezt a kommentet nem is értem. Amit írsz, ugyanis csak rajtatok múlik. A Libri a Hitel tulajdonosa. A Libri tulajdonosa az MCC. A választás után kialakult helyzetben pedig a ti lelkiismereteteken múlik egy ilyen fontos és rangos jobboldali szellemi műhelynek a fennmaradása. HA erre sincs pénz, akkor nagyon nagy a baj. Mire volt az elmúlt 16 év? Miért tőkésítettétek fel az MCC-t? Elvileg senkit sem hagyunk az út szélén.

Ekkor Smid is új erőre kapott, hiszen egy L. Simon által rövidesen lájkolt újabb kommentben jelezte: Orbán

nyugodtan leírhatja, hogy ha nem ömlik a közpénz, hanem minimális saját (saját? alapítványi!) ráfordításra lenne szükség a kiadó tulajdonosa részéről, akkor már lényegtelen a konzervatív kulturális hagyomány,

majd hozzáfűzte: