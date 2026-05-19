Megmérte a Publicus, mit követelnek leginkább az emberek a Tisza-kormánytól

Az emberek 64 százaléka várja el az egészségügy és az oktatás rendbetételét a Tisza-kormánytól – derült ki a Publicus Intézet május 5. és 14. között felvett reprezentatív felméréséből, amelyet a Népszava ismertetett. Ez azt jelenti, hogy ezen a két területen várják el leginkább a választók, hogy az új kabinet sikereket érjen el.

A kormányzattal szembeni elvárások sorrendjében a második helyen a korrupciómentes kormányzás végzett, 41 százalékkal, az Európai Unióval való viszony rendezését 38 százalék jelölte meg. A válaszadók 32 százaléka nevezte meg az elszámoltatást és a korábbi korrupciós bűnök feltárását elvárásként, és 31 százalék várja a jogállamiság kereteinek visszaállítását.

A Népszava cikke szerint 16 százalék várja el az emberek politikába és demokráciába vetett bizalmának visszaépítését, 13 százalék az Ukrajnával szembeni viszony rendezését, 8 százalék pedig egy arányosabb választási rendszer kialakítását.

A lap azt írja, hogy a felmérés egy későbbi pontján kiderült: valójában mindent megelőz

az elszámoltatás, amit tízből nyolc válaszadó vár el az új kormánytól.

Ami az ellenzéket illeti: a Fidesz megmaradt hívei közül minden tizedik jelölte meg az arányos választási rendszer kialakítását igényként, ami magasabb arány, mint a Tisza-szavazók és a bizonytalanok között mért 7 százalék. Ez azt jelenti, hogy, miután a Fidesz által kialakított választási rendszer a megalkotója ellen fordult, ennek a kezelése jelenleg fontosabb a volt kormánypárt szavazói számára, mint a többieknek. A Fidesz támogatóinak 29 százaléka egyébként azt mondta: semmit nem vár az új kormánytól.

A Publicus rákérdezett a kifejezetten gazdasági ügyekkel kapcsolatos várakozásokra is, 56 százalék ebben a kérdésben a gazdaság rendbehozását, az emberek életszínvonalának növelését jelölte meg.

A válaszadók többsége bízik abban, hogy sikerül majd feltárni az előző időszak gazdasági visszaéléseit, bűncselekményeit, de abban megoszlanak a vélemények, hogy milyen mértékben. Az összes megkérdezett 27 százaléka szerint csak azokat, amelyek nagyon nagy összegeket érintettek, 28 százalék úgy gondolja, hogy azokat az ügyeket, ahol egyértelmű törvényszegés történt, további 26 százalék szerint viszont nagyon kevés ügyet sikerül majd feltárni – írja a Népszava a Publicus felmérése alapján.