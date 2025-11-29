orbán viktornyíregyházafideszszabó tünde
Belföld

Orbán Viktor látogatása jelentette az újabb selyemzsinórt a Fideszben

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 29. 19:45
Mohos Márton / 24.hu

Épp Orbán Viktor nyíregyházi fellépésének napján derült ki, hogy nem Szabó Tündét indítja a Fidesz a városban a jövő évi választáson. Kovács Ferenc a város fideszes polgármestere azt írta közösségi oldalán:

Nyíregyházán járt ma Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Digitális Polgári Körök által megrendezett Háborúellenes gyűlésen mondott beszédet.

Az esemény után Miniszterelnök Urat a városházán fogadtam, ahol több, fontos fejlesztést is előkészítettünk.

Ugyanakkor egy közös bejelentést is megtettünk. Az már korábban is tudható volt, hogy a Fidesz-KDNP-nek mind a 106 körzetben jó ideje megvoltak a képviselőjelöltjei, arról viszont, hogy ki indul a vármegyei 1. számú, nyíregyházi egyéni választókerületben, még nem beszéltünk.

Választókerületi elnökként örömmel közölhetem, hogy jelöltünk dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatója.

András 45 éves, a jogi diploma megszerzése után már 20 éve a városért dolgozik. Korábban a polgármesteri hivatal osztályvezetője volt, 2017-től pedig a kormányhivatal főigazgatója. Két diplomás, szakvizsgázott jogász.

Sok sikert kívánok a jelöltségéhez, egyben megköszönöm dr. Szabó Tündének a választókerületért egyéni képviselőként végzett nyolcéves munkáját!

