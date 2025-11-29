nyíregyházagalériamagyar pétertisza párt
Így vette be Nyíregyházát Orbán Viktor és Magyar Péter – fotókon mutatjuk be az “ütközetet”

Adrián Zoltán / 24.hu
2025. 11. 29. 19:12
Adrián Zoltán / 24.hu
Nyíregyháza volt szombaton Magyarország politikai központja. Előbb Orbán Viktor tartott beszédet, aztán Magyar Péter. Utóbbi ma jelentette be, hogy kormányra kerülésük esetén 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap minden rászoruló magyarországi család. Orbán Viktor főleg külpolitikáról beszélt. Adrián Zoltán kollégánk fotóin mutatjuk be a nyíregyházi "ütközetet."
19 fotó

