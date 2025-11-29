Így vette be Nyíregyházát Orbán Viktor és Magyar Péter – fotókon mutatjuk be az “ütközetet”

Nyíregyháza volt szombaton Magyarország politikai központja. Előbb Orbán Viktor tartott beszédet, aztán Magyar Péter. Utóbbi ma jelentette be, hogy kormányra kerülésük esetén 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap minden rászoruló magyarországi család. Orbán Viktor főleg külpolitikáról beszélt. Adrián Zoltán kollégánk fotóin mutatjuk be a nyíregyházi "ütközetet."

