Másfélmilliárdos nyereség maradt a Fidesz pártkasszájában

2026. 05. 19. 09:55
Kevesebb adomány érkezett, mint a megelőző évben, mégis több lett a bevétel, mint a kiadás.

1,5 milliárd forint pluszban volt a Fidesz tavaly – idézi a HVG a Hivatalos Értesítő kimutatását. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvénynek megfelelően közzétett pénzügyi kimutatás alapján a Fidesz

  • tagdíjakból 321,48 millió forint,
  • a központi költségvetésből 1,014 milliárd forint,
  • a frakcióból 7,35 milliárd forint,
  • hozzájárulásokból és adományokból 281,
  • egyéb forrásból 90,86 millió forint bevételhez jutott.

Az összesen 9.057.778.711 forint bevételre 7.557.594.690 forint kiadás jutott, ami az alábbi tételekből állt össze:

  • 50.100.020 forint támogatás egyéb szervezeteknek,
  • 2.627.994.313 forint működési kiadásokra,
  • 531.927.025 forint értékű eszközbeszerzés,
  • 4.344.130.585 forint politikai tevékenység kiadására,
  • 3.442.747 forint egyéb kiadás.

A különbség így 1.500.184.021 forint, vagyis ennyi maradt a pártkasszában év végén. 2024-ben sokkal több, 760 millió forint adomány érkezett a párthoz, ugyanakkor jó félmilliárdos mínuszban zártak.

A törvény értelmében a pártoknak közzé kell tenniük azok nevét, akik 600 ezer forintnál nagyobb adományt adtak. A legnagyobb összeggel Fockter Vilmos (10 millió forint) segítette a pártot, de fideszes politikusok is adtak be a közösbe, így például V. Németh Zsolt (6,635 millió) és Nagy Sándor Bálint (6,6 millió forint).

