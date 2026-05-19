Zamárdiban ne várjon segítséget az önkormányzattól, aki nyilvánosan bírálja a városvezetést

Nem kaphat balatoni hajóhelyet és közterületet sem bérelhet az, aki a közösségi médiában támadja a zamárdi önkormányzatot. A város polgármestere azt állítja, sokáig eltűrte a „lejárató kampányokat”, de eljött az ellenlépések ideje. Csákovics Gyula javaslatára a képviselő-testület határozatban mondta ki, hogy a közösségi médiás „támadó” a jövőben nem számíthat együttműködésre. A büntető intézkedést egyúttal kiterjesztették az érintett családtagjaira is.

A zamárdi képviselő-testület a tavaly decemberi ülésén tűzte napirendjére a 2026 augusztusára tervezett Svert Kupa vitorlásversenyről szóló döntést. A polgármester ekkor jelentette be, hogy nem javasolja a 90 éves múltra visszatekintő verseny támogatását, mert a rendezvényt szervező egyesülethez egy olyan személy köthető, aki

folyamatosan negatív színben tünteti fel az önkormányzatot és a helyi vállalkozókat.

Az ülés jegyzőkönyve szerint a polgármester közölte, hogy az előző évben kiállt ugyan a rendezvény mellett, de most már úgy látja: „hiábavaló gesztus volt”.

A testület ezután többségi szavazással elutasította a Mátay László által vezetett Svert Kupa Vitorlás Egyesület támogatási kérelmét, ami annyit tartalmazott, hogy egy mobil mólószárat kiköthessen 3 méter szélesen az önkormányzat partjához a mentő motorosok biztonságos kikötéséhez. A vitában elhangzott az is, hogy majd akkor tárgyalnak újra az együttműködésről, ha valaki más szervez versenyt és más néven.

Mátay azonban csak a megbüntetett családtag szerepében, mintegy járulékos veszteségként került a képbe, az intézkedés igazi célpontja ugyanis a felesége, a Zamárdiak elnevezésű Facebook-oldal szerkesztője volt. Ezt a márciusi ülésen lezajlott meghallgatáson meg is mondták a patinás versenyt menedzselő Mátaynak, amikor újra előkerült az ügy.

Egy részlet a beszélgetés jegyzőkönyvi leiratából: