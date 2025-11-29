hatvanpusztanyíregyházamagyar péterorbán viktor
A nap legfontosabb hírei – 2025.11.29.

24.hu
2025. 11. 29. 20:33
  • Iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter Nyíregyházán
  • Gajdos László, a Tisza nyíregyházi jelöltje: Fontosnak tartanám, hogy egy gyerek se nőjön fel kisállat nélkül
  • Orbán a háborúról, Kelet-Magyarország felzárkóztatásáról és a választás tétjéről – ez hangzott el a nyíregyházi DPK-gyűlésen
  • Orbán elmagyarázta a saját elképzeléseit az orosz-ukrán háború rendezéséről
  • Orbán Viktor látogatása jelentette az újabb selyemzsinórt a Fideszben
  • Menczer a Putyin-Orbán találkozó magyar tolmácsáról: Lehet, hogy rossz napja volt
  • Kordonnal tartóztatták fel Hadházy Ákosékat Hatvanpusztán azért, hogy ne csodálhassák meg a zebrákat
  • Meghalt az Oscar-díjas Sir Tom Stoppard, a Brazil és a Szerelmes Shakespeare írója

