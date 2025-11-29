Iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter Nyíregyházán

A Tisza kormányra kerülése esetén nem csak a külhoni magyarok kapnak segítséget az iskolakezdéshez, hanem minden rászoruló anyaországi iskolás család 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap ruházkodásra és tanszerekre – jelentette be Magyar Péter szombaton Nyíregyházán.

Ez körülbelül 700 ezer családot érint, és a programra 70 milliárd forintot különítenek el a költségvetésből rögtön a Tisza-kormány megalakulása után, és a támogatást jövő augusztusban ki is utalnák.

A Tisza elnöke hangsúlyozta azt is, hogy a családtámogatási rendszer megmarad, de megduplázzák a családi pótlékot és az anyasági támogatást, valamint kiemelt segítséget kapnak a beteg gyereket nevelő családok. A program további elemei között szerepel az SZJA csökkentése, a minimálbéresek adóterheinek mérséklése, valamint a nyugdíjemelés és az idősek támogatása.

Magyar Péter kemény hangot ütött meg a kormánypártokkal szemben. Szerinte a Fidesz évek óta hazugsághadjáratot folytat a Tisza ellen, mert fél attól, hogy elveszíti az uralmát az ország felett. Azt állította, hogy a kormány „20 ezer milliárd forintot lopott el az emberektől”, miközben a Fidesz politikusai zárt, ellenőrzött, meghívásos rendezvényeken beszélnek, ahol nincs valódi találkozás a választókkal. Ezzel szemben — mondta — a Tisza nyitott, szabadtéri fórumokat tart, ahol bárki szabadon kérdezhet, és ahol a politika újra valódi párbeszéddé válhat.

Matolcsyék, Mészárosék, Lázárék, Szíjjék (…) De valójában Orbán maga, a közpénzek Drakulája. (…) Drága dizájnerruhák, zebrákat futtatnak (…) nekünk marad a kórházi penész és a sínről leugró vonatok.

Szóba került az ebadó is, amellyel kapcsolatban Magyar megjegyezte, hogy azt már a Fidesz bevezette, és kormánypárti polgármesterek alkalmazzák is. A Tisza ezzel szemben zebraadót vezet be a háznál tartott zebrákra, darabonként 100 millió forinttal.

A rendezvény egyik legfontosabb pillanata az új jelölt bemutatása volt: kiderült, hogy Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója indul a szabolcsi 1-es OEVK-ban. Gajdos elmondta, hogy szerelmes Nyíregyházába, és európai színvonalú várost szeretne építeni. Hangsúlyozta, hogy a kampányban korrekt küzdelemre számít, és a választók segítségével „tégláról téglára” folytathatják a város fejlesztését.

A Fidesz rendezvényén csak egy fél mondatban került elő a karácsony közeledte, a Tiszánál hangsúlyosabb szerepet kapott. Magyar adventi üzenetként Magyar arról beszélt, hogy itt az idő, hogy a szeretet ereje legyőzze a gyűlöletet és a megosztást.

Beszédét így zárta:

Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra, és szavazz a Tiszára!

