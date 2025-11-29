Meghalt az Oscar-díjas Sir Tom Stoppard, a Brazil és a Szerelmes Shakespeare írója

Elhunyt Sir Tom Stoppard Oscar- és Tony-díjas dráma- és forgatókönyvíró – írta a BBC.

Az 1937. július 3-án, a csehországi Zlínben, Tomáš Sträussler néven született művész családjával együtt a nácik elől menekült el az országból, gyermekkora egy részét pedig a Himalája vonulatai között, egy Dardzsilingben lévő bentlakásos iskolában töltötte.

1946-ban Nagy-Britanniában telepedett le, ahol előbb újságíróként, majd kritikusként vált sikeressé, igazi életcélját azonban a drámaírásban találta meg.

Első nagy sikerét a húszéves korában bemutatott Rosencrantz és Guildenstern halott (1966) című darabnak – ebből 1990-ben film is készült – köszönhetően könyvelhette el, közel hat évtizedes pályája során pedig olyan moziklasszikusok forgatókönyvét jegyezte, mint a Brazil (1985), A Nap birodalma (1987), az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (1989), a Szerelmes Shakespeare (1998), az Enigma (2001), illetve John Wright 2012-es Anna Karenina-adaptációja.

Az egy Oscar- – ezt a már említett Szerelmes Shakespare-nek köszönhette – és öt Tony-díjjal elismert, 1997-ben II. Erzsébet királynő által lovaggá ütött Stoppard élete során számos rádiójátékot is jegyzett, köztük a Pink Floyd Dark Side of the Moon című kultikus albumának negyvenedik születésnapját ünneplő Darkside-ot (2013):