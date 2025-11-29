Orbán Viktor a Vlagyimir Putyinnal folytatott moszkvai tárgyalása után interjút adott a német Welt am Sonntagnak az amerikaiak által közvetített 28 pontos béketervezetről, ami először a maximalista orosz követeléseket visszhangozta, és amit aztán az ukránok javaslatára módosítottak.

Arra a kérdésre, hogyan értékeli azt, hogy ez a megállapodás béke helyett inkább csak szünetet hozhat a háborúban, Orbán azt mondta, hogy a válasz nem olyan bonyolult, mint gondolnánk. Szerinte ahhoz, hogy jó választ adjunk a kérdésre, először intellektuális, majd politikai bátorságra van szükség.

Mint mondta, a magyar kormány koncepciója a háború kapcsán a következő: a NATO 1999-es bővítésével, majd a balti államok, illetve Bulgária, Románia és Szlovákia csatlakozásával kialakult a NATO keleti határa. Ukrajna pufferként szolgált a szövetség és Oroszország között, mint Európa katonai biztonságát és a béke alapját képező katonai egyensúly. Ma Oroszország és a NATO egymást vádolják ennek a struktúrának a megsemmisítésével, folytatta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az egyetlen lehetséges, tartós megoldás, hogy a háború utáni rend alapvető elvének kell lennie annak, hogy Ukrajna ismét azzá a pufferállammá váljon, ami egykor volt. Szerinte ez úgy valósulhat meg, hogy Oroszország megtartja azokat a területeket, amelyről egy nemzetközi békekonferencián megállapodnak majd, és annak, ami ettől a vonaltól nyugatra fekszik a NATO keleti határáig, az ukrán állam területét kell képeznie.

Orbán szerint ezzel együtt a NATO-nak és Oroszországnak meg kell állapodnia az ukrán hadsereg korlátozott létszámáról és haderejéről, majd mindkét félnek garanciát kell vállalnia arra, hogy senki sem helyezi saját fennhatósága alá a pufferállamot.

A miniszterelnök szerint tárgyalásokon meg lehet állapodni ebben a rendezésben, a nemzetközi jog ismeri azokat az eszközöket, amelyekkel egy ilyen garanciarendszer létrehozható.