Kordonnal tartóztatták fel Hadházy Ákosékat Hatvanpusztán azért, hogy ne csodálhassák meg a zebrákat

A független képviselő újabb túravezetést tartott az Orbán-birtokhoz és a környező földekhez Hatvanpusztán 2025. szeptember 27-én.
2025. 11. 29. 15:28
Könnyű úgy zebratagadónak lenni, hogy elzárják az odavezető utat – mondja Hadházy Ákos (Mészáros Lőrinc az Indexen megjelent interjújára utalva). A képviselő szombat délután egy pár tucat fős csoporttal érkezett Hatvanpusztára „szafarizni.” Hadházy megint szeretett volna sétálni a Mészáros-földek közt, hogy antilopot, vagy zebrát láthasson, erre azonban nem került sor, mert biztonsági őrök elkordonozták azt az utat, amelyen olyan részekre lehetett volna besétálni, ahonnan ezek az állatok láthatóak lettek volna.

Hadházy azt mondta, hogy most nem tudnak továbbmenni, „egy kilométerre vagyunk Hatvanpusztától”. A lezárást azt tette lehetővé, hogy – Hadházy elmondása szerint – a elkordonozott utat nemrég magánúttá minősítették át.

Hadházy pár hónapja tartott már bejárást, amely nagy sajtóvisszhangot váltott ki:

A hatvanpusztai szafarin végül a zebrák is előbújtak, Hadházy a hatalom hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt
Percről percre követjük az eseményeket.

