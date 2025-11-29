Kordonnal tartóztatták fel Hadházy Ákosékat Hatvanpusztán azért, hogy ne csodálhassák meg a zebrákat

Könnyű úgy zebratagadónak lenni, hogy elzárják az odavezető utat – mondja Hadházy Ákos (Mészáros Lőrinc az Indexen megjelent interjújára utalva). A képviselő szombat délután egy pár tucat fős csoporttal érkezett Hatvanpusztára „szafarizni.” Hadházy megint szeretett volna sétálni a Mészáros-földek közt, hogy antilopot, vagy zebrát láthasson, erre azonban nem került sor, mert biztonsági őrök elkordonozták azt az utat, amelyen olyan részekre lehetett volna besétálni, ahonnan ezek az állatok láthatóak lettek volna.

Hadházy azt mondta, hogy most nem tudnak továbbmenni, „egy kilométerre vagyunk Hatvanpusztától”. A lezárást azt tette lehetővé, hogy – Hadházy elmondása szerint – a elkordonozott utat nemrég magánúttá minősítették át.

Hadházy pár hónapja tartott már bejárást, amely nagy sajtóvisszhangot váltott ki: