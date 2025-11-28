csődfizetésképtelenséggulyás gergelykarácsony gergely
Belföld

Karácsony Gergely: A tét most már Budapest autonómiájának megvédése

Adrián Zoltán / 24.hu
A főpolgármesster közölte: annyit akarnak, hogy a kormány tartsa be a törvényeket..
admin Farkas György
2025. 11. 28. 13:51
Adrián Zoltán / 24.hu
A főpolgármesster közölte: annyit akarnak, hogy a kormány tartsa be a törvényeket..
A főpolgármester közölte: nem Budapest fizetésképtelen, hanem a kormány, ha nem fizeti meg a városnak azt, amire törvény kötelezi.

Karácsony Gergely közösségi oldalán tett közzé videót Nagy Márton bizottsági meghallgatásáról, jelezve aggályait, hogy az Orbán-kormány szerint a nemzetgazdasági miniszter biztosítja Budapest működőképességét, a Budapest-család 27 ezer dolgozója bérének kifizetését.

A magyar kormány ma Budapest elfoglalásába kezdett. A tét most már Budapest autonómiájának megvédése.

A főpolgármester szerint a csütörtöki kormánydöntés inkább hasonlít publicisztikához, mert egy komolyan vehető kormány komolyan vehető határozata részleteket tartalmaz, határidőket és felelősöket jelöl meg, ebből ezek mind hiányoznak.

Karácsony Gergely úgy tudja: Gulyás Gergely miniszter kampányüzemmódba kapcsolt,

a budapesti dolgozókat képviselő szakszervezeteket hívogatja, ígérget fűt és fát, a bérek kifizetését, sőt béremelést is.

Szerinte ezzel két súlyos gond van.

  • Egyrészt ezzel a kormány valójában több mint 220 milliárd forintra vállal kötelezettséget, már amennyiben tisztában vannak azzal – ebben ő nem biztos –, hogy bért egész évben kell fizetni, nem csak januárban.
  • Másrészt ezzel a kormány lényegében megszüntetné az önkormányzatiságot, leradírozná Budapest autonómiáját. Ez pedig messze túlmutat az átmeneti likviditási nehézségeken.

Karácsony Gergely közölte: Budapest nem megy csődbe magától, csődbe a kormány akarja dönteni a 20-szorosára emelt elvonásokkal, a törvénytelenül elvett pénzzel.

Budapest magától nem fizetésképtelen, a kormány az, ha nem fizeti meg a városnak azt, amire törvény kötelezi.

Megismételte: alkotmányellenes az, hogy Budapest finanszírozza a kormányt. Törvénytelen, hogy a kormány rájár Budapest számlájára. A főpolgármester közölte: csak annyit akarnak, hogy a kormány tartsa be a törvényeket. Ha ezt megteszi, ők megoldják a város működtetését. Végül azzal zárta, hogy a hétfő estére meghirdetett Békemenet 2.0-n Budapest pénzügyi helyzete mellett össze kell kapaszkodni a főváros autonómiájának megvédéséért is. Itt pedig az ominózus videó Nagy Márton meghallgatásáról.

Kapcsolódó
Nagy Márton a parlament gazdasági bizottság előtt
„Mi az? Minimálnyugdíj? Nem tudom a szót” – meghallgatta Nagy Mártont a gazdasági bizottság
Német gazdaságtól való függés, minimálbér-emelés, a gazdasági miniszter rosszul öregedő gazdasági előrejelzései – többek között ezek a témák kerültek elő Nagy Márton csütörtöki gazdasági bizottsági meghallgatásán a Parlamentben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A kerékbilinccsel együtt leszerelte a kereket, majd elhajtott egy autós Óbudán
Ukrán főtárgyaló: Épeszű ember nem ír alá olyan dokumentumot, amely feladja az ország területeit
Orbán hajnalban Moszkvába menet a reptéren nyilatkozott a közmédiának
Közlöny: Orbán Viktor Budapest hivatalos csődjére vár
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Aser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik