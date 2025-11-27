„Mi az? Minimálnyugdíj? Nem tudom a szót” – meghallgatta Nagy Mártont a gazdasági bizottság

Német gazdaságtól való függés, minimálbér-emelés, a gazdasági miniszter rosszul öregedő gazdasági előrejelzései – többek között ezek a témák kerültek elő Nagy Márton csütörtöki gazdasági bizottsági meghallgatásán a Parlamentben. A nemzetgazdasági minisztert mi is kérdeztük Magyarország adósbesorolásának napokon belüli esetleges leminősítéséről, a választások előtti osztogatásról, az uniós túlzottdeficit-eljárásról, valamint a Trumppal kötött megállapodások lepapírozásáról.