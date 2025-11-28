karácsony gergelybudapestfizetésképtelenségcsőd
Karácsony Gergely: Orbánék rájöttek, baj van, túltolták

Adrián Zoltán / 24.hu
A főpolgármester szerint jogi értelemben nem értelmezhető a kormány elvárása.
admin Farkas György
2025. 11. 28. 08:31
A főpolgármester szerint a felelősséget nem tudják áttolni az ő oldalukra, ezt senki nem fogja elhinni.

Karácsony Gergely a Klubrádiónak azt mondta: kevésbé lepte meg az újabb 6,2 milliárd forintos törvénytelen elvonás, az inkább, hogy Gulyás Gergely miniszter éppen akkor a kormányinfón „könnyes szemekkel” arról beszélt, hogy a kormány meg akarja menteni Budapestet. Az inkasszóról bírósági döntés mondta ki, hogy törvénytelen, néhány napja a miniszterelnöknek írt levelében tételesen bemutatta, hogy ha ez megtörténik, akkor nagyon nehezen elképzelhető, hogy ezt a pénzt ne kelljen effektíve visszaadni a kormánynak ahhoz, hogy a város működőképességét megőrizzék.

A főpolgármester nem nagyon érti, mi a szándéka a kormánynak. A főváros fizetésképtelenségét nem tudja bejelenteni, mert még nem állt elő,

ráadásul jogi értelemben ez nem is értelmezhető. Igazából azért sem nagyon érdemes értelmezni, mert ez nyilvánvalóan mind-mind jogszerűtlenül történik. Csak a bírósági út, amelyben érvényt szereznek az igazságuknak, az túl hosszú és túl bürokratikus. És nincs idejük kivárni azt, hogy a bíróság majd például kártérítési perben visszautalja nekik ezt a pénzt, mert közeleg az év vége.

Szerinte a helyzet ugyanakkor nem jogi, hanem politikai természetű, a kormány rájött arra, hogy túltolták a biciklit, a várost kivéreztették, amiből komoly baj lehet. Most próbálnák valahogy az általuk okozott problémát megoldani, de nem tudják, hogyan. A rosszabb verzió az, hogy nem is akarják megoldani. Karácsony Gergely úgy látja, hogy a felelősséget nem tudják áttolni az ő oldalukra, mert ezt senki nem fogja elhinni.

Csak nyilván nagyon nehéz arra a következtetésre jutni, hogy ezt elrontották.

Felidézte, hogy az Orbán-kormány ebben az ügyben olyan állami szervezetekkel is vitázik, amelyek egy része egyébként „nem mentes kormányzati befolyástól”, hiszen bíróság, Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék támasztja alá a főváros igazát. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a Kúria november 6-ai döntése kimondta, hogy az inkasszók törvénytelenek.

Gulyás Gergely miniszter közösségi oldalán azt írta: válaszolt a főpolgármester Orbán Viktornak írt levelére. Valójában bemásolta a kormányhatározatot, amelyben rögzítik, hogy a kormány kész minden segítséget megadni,

hogy a fővárosi közszolgáltatásban, ideértve a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók minden körülmények között megkapják munkabérüket, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz, vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.

