Megcsalta a várandós nejét, amit bevallott a barátjának, de később leszúrta a férfit és elásta a temetőben

Húsz év fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Balassagyarmati Törvényszék azt a férfit, aki két és fél évvel ezelőtt meggyilkolta és elásta a szeretője élettársát a bujáki temetőben. A Balassagyarmati Törvényszék tájékoztatása szerint az emberölés bűntettében és kifosztás bűntettében is bűnös férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra, és kötelezték őt a több mint 1 millió 600 ezres bűnügyi költség megfizetésére is.

Az ominózus nap a férfi azzal a hamis indokkal kereste meg a barátját, hogy segítsen neki egy motorkerékpárt eltolni. A terhelt a bujáki temető egyik bejáratához csalta a barátját, majd megmutatta neki azokat az üzeneteket, melyekből a sértett számára is egyértelművé vált, hogy az élettársa és a vádlott között szexuális kapcsolat volt.

Az üzenetek elolvasása után a megcsalt férfi bement a temetőbe, ahová követte őt az elkövető. Itt dulakodni kezdtek, majd a férfi leütötte, és kétszer mellkason, kétszer pedig hason szúrta a gyerekkori barátját, azért, hogy ne tudja elmondani a vádlott várandós feleségének azt, hogy szexuális viszonyt folytatott az élettársával.

A férfi, ezt követően, elvette haldokló barátjától a telefont, és üzenetet küldött a férfi élettársának arról, hogy elhagyja őt, illetve a saját telefonjára, hogy elhagyja családját és gondoskodjon róluk. Ezt követően a gyilkos, a már korábban a temetőbe kivitt ásóval, a hason fekvő áldozatát hátulról fejbe vágta, a csákánnyal ásott egy gödröt, melybe belehelyezte a holttestet, és földet lapátolt rá.

A holttest gödörbe helyezése közben az áldozat pénztárcája a földre esett, melyből a gyilkos elvett 60 ezer forintot. A húsz fegyházra ítélt férfi és védője a büntetés enyhítéséért fellebbezett. Az ügy további részleteiről ide kattintva olvashat.