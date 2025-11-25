- VSquare: Orbán pénteken találkozik Putyinnal Moszkvában
- Három hónapja nem végzi el feladatát a NER-közeli Dunakeszi Járműjavító, Szlovákiába visz karbantartásra vonatokat a MÁV
- CNN: Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet
- Pintér Sándor: A petesejt-donáció erkölcsi kérdés is
- Karácsony személyesen vitt levelet Orbánnak, hogy a kormány fizesse ki az adósságait a fővárosnak
- Elárulta a honvédelmi tárca, mekkora összeget fizettek a horvátországi helikopter-balesetben elhunyt katonák családjainak
- A Tisza Párt értékelte lapunknak a jelöltállítás első körét, és közölte, mi van azzal a két körzettel, ahol még nincsenek jelöltek
- A Fidesz 11 év után lecseréli képviselő-jelöltjét Zalaegerszegen
- Marco Rossi marad a válogatott szövetségi kapitánya
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 25.
Balogh Zoltán / MTI
