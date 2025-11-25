a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 25.

2025. 11. 25. 19:34
A Fidesz 11 év után lecseréli képviselő-jelöltjét Zalaegerszegen
CNN: Ukrajna elfogadhatta az amerikai béketervet
Karácsonyi vásárlási utalványt kaphat a nyugdíjasok egy része
Most Wanted: ezért nem láthatták a nézők, ahogy Frohner Fecó elkapta Puskás Petit
EP: Magyarország egy választásos autokrácia hibrid rendszerévé vált
