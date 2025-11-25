Elárulta a honvédelmi tárca, mekkora összeget fizettek a horvátországi helikopter-balesetben elhunyt katonák családjainak

Miután a Horvátországban területileg illetékes megyei ügyészség a 24.hu megkeresésére közölte, miért zuhant le 2023 nyarán egy magyar katonai helikopter a dalmáciai Šibenik közelében, a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium (HM) is megszólalt az ügyben.

Bár lapunk első megkeresését az ügyben még figyelmen kívül hagyták, megismételt érdeklődésünkre a tárca azt közölte, hogy a három katona halálát követelő baleset ügyében két egymástól független eljárást indítottak.A közigazgatási hatósági vizsgálatot a HM Állami Légügyi Főosztály, míg a szakmai vizsgálatot a HM Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály folytatja le a vonatkozó kormányrendeletek alapján. Ezek közül a szakmai vizsgálat még nem zárult le, csaknem két és fél évvel a balesetet követően továbbra is folyamatban van.

A tárcánál arra is rákérdeztünk, fizettek-e kártérítést a balesetben meghalt katonák családjainak. A minisztérium közölte:

az elhunytak hozzátartozóinak 172 millió forintot fizettek ki.

Hozzátették: „Mivel az ügyben Horvátország is érintett fél, a helyzet értékelésekor érdemes minden rendelkezésre álló szempontot figyelembe venni. Ennek érdekében indokolt megvárni a magyar hatóságok alapos és független vizsgálatának eredményét is.”

A magyar légierő két Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben 2023 júniusában, amikor az egyik helikopter három fővel a fedélzetén Horvátország középső részén lezuhant. A mentőcsapatok még aznap megtalálták a helikopter roncsait, melyek átkutatása során először csak két katona holtteste került elő, ám később a harmadik társukat is megtalálták.

Az elhunyt katonák hazaszállításakor a honvédelmi miniszter rövid sajtótájékoztatót tartott, elmondva, hogy az elhunytakat a kormány, a Honvédelmi Minisztérium és a magyar honvédség saját halottjának tekinti, a gyászolóknak részvétét fejezte ki. Sajnálatosnak nevezte az eseményeket, majd felsorolta a három hősi halott,

Radnai Ádám százados,

százados, Konrád Dávid főhadnagy

főhadnagy és Lőrincz Tamás zászlós

nevét.

Azóta a HM érdemben semmilyen információt nem közölt az ügyben. Ezért fordult a 24.hu a horvát ügyészséghez. A Sibenik-Knin megyei ügyészség azt közölte:

a vizsgálat megállapította, hogy a helikopter legénysége az előre jóváhagyott repülési útvonaltól eltért, ami azt eredményezte, hogy a helikopter egy kötélpálya kábelének ütközött, lezuhant, és a legénység minden tagja életét vesztette.

Ezzel azt is megerősítették, amiről a szemtanúk beszámoltak, miszerint egy drótkötélbe akadt be a magyar honvédség Airbus H145-ös gépe.

Az ügyészség azt is hozzátette, hogy a helikopter roncsait és alkatrészeit átadták a tulajdonosnak, tehát a magyar haderőnek.

Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy a lezuhant helikopter pilótája a saját döntése nyomán tért-e el a jóváhagyott repülési útvonaltól, vagy erre utasítást kapott, illetve, ha az utóbbi, akkor történt-e felelősségre vonás az ügyben. Erre nem felelt a honvédelmi tárca.

Mint korábban megírtuk, a lezuhant Airbus H145-ös helikopter típusból a kormány húsz darabból álló flottát vásárolt a németországi központtal működő Airbus Helicopterstől. Az új helikopterekért lépcsőzetes kifizetéssel összesen mintegy 100 milliárd forintot fizetettek az adófizetők. Ez alapján lehetett kalkulálni, hogy a gépek a járulékos költségekkel és a személyzet kiképzésével együtt átlagosan darabonként 5 milliárd forintba kerültek a költségvetésnek.